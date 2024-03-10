Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'un Terme ilçesinde uyuşturucu imal ettiği ve sattığı iddiasıyla gözaltına alının şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede ikamet eden M.K'nin, imal ettiği uyuşturucuları piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, zanlının adresine düzenlediği baskında 240 gram uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan 22 gram kimyasal madde ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alının şüpheli, jandarmadaki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.