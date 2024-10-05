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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 05.10.2024 14:11
  • Giriş: 05.10.2024 14:11
  • Güncelleme: 05.10.2024 14:11
Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Dededağ Mahallesi'nde E.Ö'nün (26) adresinde arama yapan ekipler, 550 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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