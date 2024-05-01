Samsun'da uyuşturucu suçundan 12 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kaynak: AA
Samsun'un İlkadım ilçesinde,12 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan aranan ve aynı suçtan hakkında 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y.A'yı Kazım Karabekir Mahallesi’nde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.