Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı için aranan kişi uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, uyuşturucuyla yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çiftlik Mahallesi'nde M.B'nin saklandığı evde yaptığı aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile 5 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Emniyete götürülen M.B'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak ile hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

M.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.