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Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 16.11.2024 13:01
  • Giriş: 16.11.2024 13:01
  • Güncelleme: 16.11.2024 13:02
Kaynak: DHA
Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.Ş. (29) ve S.D.'nin (26) yakalanması için çalışma yaptı.

Şüphelilerin bulunduğu ev ve eklentilerine operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 4 bin 286 sentetik hap, 83 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 53 bin 200 lira ele geçirildi.

Ekipler, S.Ş. ve S.D.’yi gözaltına aldı.

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