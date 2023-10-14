Samsun'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı

Samsun’da polisin uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’ndeki bir evde arama yaptı.

Yapılan aramalarda 367,49 gram metamfetamin, 1,67 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de yaptıkları kontroller sırasında durdurdukları bir otomobilde, 1338 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyete götürüldü.