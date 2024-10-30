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Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan memur tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 30.10.2024 15:22
  • Giriş: 30.10.2024 15:22
  • Güncelleme: 30.10.2024 15:22
Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan memur tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucuyla yakalanan memur tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'dan yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde operasyon düzenleyen ekipler, yolcu otobüsüyle gelen F.K'yi yakaladı. Zanlının üstünde yapılan aramada 29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının, Ankara'da bir kamu kurumunda memur olduğu öğrenildi.

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