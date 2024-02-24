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Samsun'da üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 24.02.2024 21:25
  • Giriş: 24.02.2024 21:25
  • Güncelleme: 24.02.2024 21:25
Kaynak: AA
Samsun'da üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, S.K'nin (31) uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik takibe aldıkları S.K'yi, Emirefendi Mahallesi'nde yakaladı.

Üzerinde yapılan aramada 131 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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