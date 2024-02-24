Samsun'da üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, S.K'nin (31) uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik takibe aldıkları S.K'yi, Emirefendi Mahallesi'nde yakaladı.
Üzerinde yapılan aramada 131 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.