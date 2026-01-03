Giriş / Abone Ol
Samsun'da yangın: 2 ev kullanılamaz hale geldi

Samsun'da iki ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Evlerin ahşap olduğu ve alevlerin kısa sürede büyüdüğü belirtilirken yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Güncel
  • 03.01.2026 10:30
  • Giriş: 03.01.2026 10:30
  • Güncelleme: 03.01.2026 10:33
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında iki ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kızılkese Mahallesi'nde gece saatlerinde İsmail Ay'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evin ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan ve kullanılmayan Şerife Öztürk'e ait eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği, Durağan Belediyesi itfaiyesi ile Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin de müdahalede bulunduğu yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

