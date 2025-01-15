Samsun'da yangın tüpüne gizlenmiş 4 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu bulundu
Kaynak: AA
Samsun'un Havza ilçesinde yangın tüpüne gizlenmiş 4 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma dolayısıyla bir tırı takibe aldı.
Havza ilçesinde durdurulan tırda arama yapan ekipler, yangın tüpüne sonradan müdahale edildiğini fark etti.
Demir kesme makinesiyle tüpü açan ekipler, içine zulalanmış 4 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.