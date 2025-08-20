Samsun'da yaralı bulunan bozkır şahini tedavi altına alındı

SAMSUN (AA) - Samsun'da bulunan yaralı bozkır şahini tedavi altına alındı.

Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, yaralı buldukları şahin yavrusunu Bafra ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde faaliyet gösteren Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniğine getirdi.

Klinikte görevli veteriner hekim Paria İsfendiyaroğlu, AA muhabirine, şahini tedavi altına aldıklarını, tedavisinin ardından doğaya salacaklarını söyledi.

İsfendiyaroğlu, "Sağlığı şu an için yerinde, telekleri (büyük tüy) biraz zarar görmüş. En kısa zamanda tekrar doğaya salacağız." dedi.