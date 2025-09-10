Samsun'da yaşam savunucuları bir araya geldi: Doğamızı zehirlemenize izin vermeyiz!

HABER MERKEZİ

Kanadalı Centerra Madencilik şirketinin Samsun’daki Dürtmen Dağı’nda altın, bakır, çinko, gümüş ve kurşun arama faaliyetleri yürütülmek üzere ruhsat başvurusu yaptığı iddiası üzerine yurttaşlar tepki gösterdi.

Alaçam ilçesine bağlı Kızlan Mahallesi’nde bir araya gelen yurtttaşlar, bölgedeki maden faaliyetlerinin tarım, hayvancılık ve doğal yaşamı tehdit ettiğini vurguladı.

"BU PROJEYİ DURDURACAK OLAN BİZLERİZ"

Açıklamada Dürtmen Vatandır Platformu adına konuşan Hasan Uslu, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan izin verilmiş durumda. Bu izne istinaden Kanadalı şirket her an gelebilir. Bizim görevimiz ise bunu engellemek. Buraya madeni sokmayacağız. Alaçam’da hiçbir kurum madene izin vermiyor; bunu bilin. Siyanürle yapılan işlemler için havuzlar oluşturuluyor. Siyanür havuzları için su gerekiyor ve su, toprağın dibine kadar çekiliyor. Örneğin, Dürtmen Tepesi’ne yapılacak kazılar yerin altına kadar inecek ve bütün su kaynaklarımızı etkileyecek. Böylece ne hayvancılığımız, ne tarımımız, ne ormanlarımız, ne de yaşama şansımız kalacak. Bu sadece bizim bölgemizi değil, Yakakent, Bafra’nın bazı bölgelerini ve Vezirköprü’yü de etkiler. O yüzden durduracak olan bizleriz” dedi.

İklim Değişikliği ve Kuralıkla Mücadele Derneği Başkanı Hasan Arslan “Dürtmen Dağı’nın altın zehriyle kirlenmemesini istiyoruz. Kazı yapılmasına ve milletimizin sağlığıyla oynanmasına karşıyız. Dernek üyelerimizle birlikte bu girişime karşı duruyoruz” ifadelerini kullandı.

MADEN YAŞAMDAN DEĞERLİ DEĞİL

Umutlu Mahallesi sakini 74 yaşındaki Şükrü Toklu ise “Bu topraklarda doğdum, büyüdüm. Biz bu memleketin soğuğunu yedik; şimdi bir de zehir mi yemek zorundayız? Bu memleketin zehrini yemek bizim hakkımız değil. Yetkililerin buna bir çözüm bulması gerekiyor. Yol boylarında elik ve diğer yabani hayvanları görüyorsunuz; insan olarak bunun sorumluluğunu almalılar” diye konuştu.

Kızlan Köyü sakini 75 yaşındaki Sadık Dinç ise “Nefes alabileceğimiz başka bir vatanımız yok. Devlet eğer madeni insan yaşamından daha önemli görüyorsa, buna asla izin vermeyiz. İnsan yaşamı, dünyadaki tüm varlıkların üstündedir. Bu nedenle çoluğumuzla, çocuğumuzla buna müsaade etmiyoruz. Ölümüne varız; elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Siyasi görüş fark etmeksizin, insan yaşamını tehdit eden hiçbir şeye izin vermeyiz" dedi.