Samsun'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 1 kişi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığınca ilçede yılbaşı öncesinde kaçak içkilerin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla operasyon yapıldı.

Kelikler Mahallesi'nde K.Ç'nin (40) sahte içki ürettiği bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekiplerin, şüphelinin ikametinde yaptığı aramalarda 74 şişe kaçak viski, içki yapımında kullanılan 20 litre etil alkol, 382 şişe kapak contası, 20 sahte bandrol ve 1 litre aroma kiti ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.