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Samsun'da yolcu otobüsü araziye girdi: 1 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde kontrolden çıkıp, boş araziye giren yolcu otobüsündeki 1 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 13.09.2023 16:58
  • Giriş: 13.09.2023 16:58
  • Güncelleme: 13.09.2023 16:59
Kaynak: DHA
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Samsun'da yolcu otobüsü araziye girdi: 1 yaralı

Kaza, Samsun-Amasya kara yolunda meydana geldi. Samsun'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine giden, 34 EH 428 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Osman G. (63) iddiaya göre; çalışma nedeniyle yolu göremeyince direksiyon kontrolünü kaybetti.

Savrulup, boş araziye giren otobüsteki 1 yolcu yaralandı. Yaralı yolcu, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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