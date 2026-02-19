Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Samsun'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

Samsun’un İlkadım ilçesinde yolcu otobüsünün refüje devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Yurt
  • 19.02.2026 00:40
  • Giriş: 19.02.2026 00:40
  • Güncelleme: 19.02.2026 00:42
Kaynak: AA
Samsun'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Samsun'un İlkadım ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Ankara'dan Gürcistan'a giden bir seyahat firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen MT 009 RO Gürcistan plakalı yolcu otobüsü, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 11 yolcudan 6'sı yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol