Samsun'da yolcu otobüsü kazazedelere çarptı: 1 can kaybı, 3 yaralı

Samsun'da yolcu otobüsünün çarptığı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Söz konusu 4 kişinin iki aracın karıştığı hasarlı kaza sonucu araçlarından inip yol kenarında bekleyen kazazedeler olduğu öğrenildi.

Güncel
  • 17.01.2026 11:21
  • Giriş: 17.01.2026 11:21
  • Güncelleme: 17.01.2026 11:25
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Samsun'un Bafra ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sinop-Samsun kara yolu Elifli Mahallesi mevkisinde iki aracın karıştığı hasarlı kaza sonucu araçlarından inip yolun sağ kısmında bekleyenlere 56 yaşındaki E.Ü. yönetimindeki yolcu otobüsü çarptı.

Yolcu otobüsü, ardından istinat duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüsün çarptığı 33 yaşındaki Y.S., 55 yaşındaki T.S., 36 yaşındaki B.S.İ. ve 60 yaşındaki Adem S. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Adem S., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

