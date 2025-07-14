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Samsun'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 14.07.2025 18:23
  • Giriş: 14.07.2025 18:23
  • Güncelleme: 14.07.2025 18:23
Kaynak: AA
Samsun'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Küçükkolpınar Mahallesi'nde Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir otobüs seyir halindeyken alev aldı.

Otobüs şoförü yangını fark edince, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

Şoför, araçta bulunan yangın tüpünü alarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs kullanılmaz hale geldi.

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