Samsun'da yolcu otobüsünün çarptığı 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 17.01.2026 12:51
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı 3 kişi yaralandı.

Sinop-Samsun kara yolunda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Karaköy mevkisinde meydana gelen hasarlı trafik kazası nedeniyle araç dışında bekleyen 3 kişiye çarptı.

Yolcu otobüsü, ardından istinat duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 1'i ağır yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Samsun'daki hastanelere kaldırıldı.

