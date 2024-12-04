Samsun'da yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Samsun'un Terme ilçesinde yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Rize'den Marmaris'e seyreden R.K. (36) idaresindeki 61 AGC 529 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Ordu-Samsun kara yolu Sakarlı Mahallesi'nde S.Y. (57) yönetimindeki 14 DK 165 çekici plakalı tırla çarpıştı.
Savrulan yolcu otobüsü, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Kazada, otobüs yolcularından H.A. (23) yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.