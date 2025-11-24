Samsun'da zincirleme kaza; 1 yaralı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi, yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Özgür Ö.'nün (46) kontrolündeki 55 ABV 608 plakalı otomobil, Esranır A.’nın (27) kullandığı 55 AIG 231 plakalı otomobil ve Hüseyin Emir T.'nin (31) kontrolündeki 26 AEC 530 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Hüseyin Emir T.'nin kullandığı otomobil, ters döndü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Hüseyin Emir T., özel bir hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Diğer sürücüler ifadeleri için emniyete götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

