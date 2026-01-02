Giriş / Abone Ol
Samsun'da zincirleme trafik kazası

Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  02.01.2026 12:47
Kaynak: AA
Samsun'da zincirleme trafik kazası
Fotoğraf: AA

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Bilal K'nin kullandığı minibüs, Abdullah K. idaresindeki kamyon ile Mehmet A. yönetimindeki tır, Çiftlik Mahallesi Atatürk Bulvarı Sagimat Kavşağı'nda buzlanma nedeniyle çarpıştı.

Araçta sıkışan tırın sürücüsü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Fotoğraf: AA

Kazada tır sürücüsü ile araçlarda bulunan Emine G, Elif A, Dilek B, Gül Hatun D. ve İsmet D. yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakırda yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı
