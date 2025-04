Samsun'da 'zirai don' etkisi; fındıkta zarar, 3 ürün de tehlikede

SAMSUN'da zirai donun etkilerini tespit etmek için saha çalışmaları sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, zirai dondan en çok fındığın etkilediğini ancak kanola, şeker pancarı ve yağlı ayçiçeğinin de tehlikede olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde etkili olan, birçok kentte ciddi kayıplara yol açan zirai don Samsun'un özellikle yüksek kesimlerini vurdu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada hasar tespit çalışması yaparken, zirai donun özellikle 500 metre rakımın üzerindeki alanlarda zarara yol açtığı gözlemlendi.

'EN ÇOK FINDIK ÜRÜNÜMÜZ ETKİLENDİ'

Zirai dona ilişkin açıklamalarda bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "11-13 Nisan tarihlerinde tüm Türkiye'de olduğu gibi bizde de özellikle 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece bir don olayı yaşadık. En çok da Karadeniz'de fındık ürünümüz etkilendi. O da 250-300 rakımlarda donun etkisini hiç görmedik. İlçelerde de çalışmalarımız devam ediyor ama 500 ve üzeri rakımlarda ufak tefek zararlarımız var. Tabii güneş doğmadan, 15-20 gün geçmeden bunu göremeyebiliriz. Sonucunu o zaman daha net göreceğiz. Şu anda 450-500 rakımın üzerinde, 200-240 bin dekar alanda bakanlığımıza 'Buralarda zararımız olur' diye ihbarda bulunduk. Çünkü o alanlar üzerinde etkili olacaktır. Baktığımızda en düşük hava sıcaklığı en yüksek yerlerde eksi 4,5-5,8 gibiydi. Diğer illerimizde eksi 11-12'ye kadar düştüğü yerler oldu. Dolayısıyla beklemeden bunun etkisini görmemiz mümkün değil. Arazi çalışmalarımızda şunu gördük, engebe engebe bakarak çıktık yukarı rakımlara. 250 rakıma baktık, 300 rakıma, ta ki 500 rakımda 10 tane bir sürgünde 10 yaprak var, bunun 1-2 tanesi dondan etkilenmiş olarak görüldü. Bunun ne kadar etkileneceği 15-20 gün sonra belli olacak" dedi.

ÇİFTÇİLERE SİGORTA UYARISI

Çiftçilerin TARSİM sigortasına karşı duyarlı olmaları gerektiğini ifade eden Sağlam, "Bunun yüzde 50'sini devletimiz, bakanlığımız ödüyor. Yüzde 50'sini çiftçilerimizden ödüyor. Her zaman diyoruz ki, 'Araba alıyorsun, ev alıyorsun, hepsinin kaskosunu, sigortasını yaptırıyorsak, bizim geçimimiz olan arazimizin de mutlak suretle bir TARSİM sigortasını, tarım sigortasını yaptırmamız gerekir.' Her ilçemizde çiftçilerimizin, muhtarlarımızın katılımıyla 2 aydır hatta 2,5-3 aydır bu çalışmayı yapıyoruz. Diyoruz ki, 'Bir an önce yaptırın. Bir zarar olduğu zaman 1-2 senemizi alıyor. Yazık değil mi?' Bunlar bizim emeğimiz" diye konuştu.

'TESPİTLERİMİZ DEVAM EDİYOR'

Kentin iç kesimindeki kar örtüsünün hububatı koruduğunu belirten Sağlam, "İç bölgelerimize baktığımızda; Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerimizde burada çok erken ekilmiş yağlı ayçiçeklerimiz var. Bunlarda zarar olabilir ama daha kar kalkmadı. Bir şeker pancarında zarar olabilir ama bu 10-15 bin dönümü geçmez. En fazla zarar kanolada gösterir çünkü bayağı yapraklanma büyümüştü. Kanola, şeker pancarı ve yağlı ayçiçeğinde etkili olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi kar kalkmadan, güneş doğmadan, önümüzdeki günlerde tekrar tespitlere çıkacağız. O tespitler halen devam ediyor zaten, ilçe tespitlerimiz de devam ediyor. O zaman genel durumumuzu göreceğiz diyorum. Allah tekrar böyle bir afetlerinde tüm milletimizi korusun" dedi.

