Samsun'daki "Adalet Zinciri" yürüyüşünde İmamoğlu'nun mesajı okundu: "Adaletsizliğe, haksızlığa, eşitsizliğe artık boyun eğmeyeceğiz"

CHP Samsun İl Örgütü, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 55. gününde 55 dakikalık "Adalet Zinciri" yürüyüşü yaptı. Yürüyüşe, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, CHP PM üyesi Nazan Güneysu, SYKP İl Örgütü, DİSK Emekli-Sen, TMMOB, KESK, Eğitim-İş'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, düzenledikleri Adalet Zinciri yürüyüşüyle ilgili olarak yaptığı konuşmasında şöyle dedi.

"Bugün 13 Mayıs Salı Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuz ve siyasi bir kararla tutuklanmasının üzerinden tam 55 gün geçti. 55 gündür adayımızı yanımızda sandığı önümüzde bekliyoruz. Bugün ülkemiz her alanda derinleşen adaletsizliklerin eşitsizliklerin ve baskınım gölgesinde yaşamaktadır. Ülkemiz emeği sömüren, farklı olana yaşam hakkı tanımayan halkın ve halkın taleplerini yok sayan tek adam rejiminin ağır sonuçlarıyla yüzleşmektedir.

"HALKIN İRADESİNE VURULAN PRANGAYI REDDEDİYORUZ"

Gelir dağılımında, eğitimde, sağlıkta adalet kalmamıştır. Vatandaş ile devlet arasındaki eşitlik ilkesi yerini ayrımcılığa bırakmıştır. Atatürk'ün bundan 106 yıl önce ülkemizi işgal eden sömürgenlere karşı ya İstiklal ya ölüm diyerek kurtuluş meşalesini yaktığı Samsun'dan bir kez daha ya adalet ya sefalet diyerek halkın iradesine vurulan prangayı reddediyoruz. Samsun halkı olarak Samsun halkı olarak millet iradesinin gasp edilmesine, adaletin siyasallaştırılmasına ve özgürlüklerin kısıtlanmasına sessiz kalmadık, kalmayacağız. Bu nedenle bugün şu anda burada saat 18’den itibaren Ekrem başkanımızın tutukluluğunun 55. gününde yaklaşık 5. saatinde 55 dakika sürmesini planladığımız bir adalet zinciriyle Kurupelit’ten Çobanlı İskelesi istikametine doğru insanlığımızla, vicdanımızla, adalet duygumuzla, dayanışma duygularımızla el ele adalet zinciri kuruyoruz.”

Ekrem İmamoğlu’nun, Adalet Zinciri yürüyüşü için gönderdiği mesajında şu ifadeler yer aldı.

"Atatürk'ün izinden yürüyen Samsun'un güzel insanları sevgili Samsunlu hemşerilerim bugün Atatürk'ün istiklal mücadelemizin ilk adımını attığı Samsun'da Adalet Zincirinin bir halkası olan hak hukuk ve adalet için omuz omuza yürüyen siz değerli hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Samsun bir asır önce nasıl ki kurtuluşun ilk adımını attıysa bugün de adalet için demokrasi için iktidar yürüyüşümüzün ilk adımlarını atıyor. Hak, hukuk, adalet, demokrasi zincirinin değişmez halkalarıdır. Yargı bağımsız olacak, eşitlik olacak ki güçlü bir demokrasiden bahsedelim. Güçlü bir demokrasi olacak ki güçlü bir ekonomiden bahsedelim.

"MİLLET ADALET İSTİYOR, EŞİTLİK İSTİYOR, REFEHA ERMEK İSTİYOR"

Bugün ne yazık ki bu zincirin tüm halkalarını zayıflatan bir anlayışla karşı karşıyayız. Millet adalet istiyor, eşitlik istiyor, refaha ermek istiyor. Millet demokrasi istiyor ve millet iradesine sahip çıkıyor. Adaletsizliğe, haksızlığa, eşitsizliğe artık boyun eğmeyeceğiz. Bu bozuk düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Samsun Adalet Zinciri'nin her bir halkası hep birlikte geleceğimize sahip çıkacağız. Bu halkada gençler var, bu halkada çiftçiler var, bu halkada emekliler var, bu halkada işçiler var ve bu halkada bizatihi milletin kendisi var. Bu anlamlı buluşmayı organize eden Cumhuriyet Halk Partisi Samsun il örgütüne yürekten teşekkür ediyorum."