Samsun'daki fabrika yangınına müdahale sürüyor

Samsun'da sanayi sitesinde bir yatak ve koltuk fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışması devam ediyor. Yangın, bitişikteki fabrikaya da sıçrarken, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan yangın yerinde incelemelerde bulundu.

Samsun'daki Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Yumoş firmasına ait yatak ve koltuk fabrikasında saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkan yangında alevler geceyi aydınlatırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın söndürme çalışmalarına Samsun Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar ve belediyelerin su tankerleri de destek verdi. Polis yangın mahallinde geniş güvenlik önlemi aldı. Fabrikayı tamamen saran alevleri söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

BİTİŞİKTE BULUNAN FABRİKAYA SIÇRADI



Yangın bitişikte bulunan mutfak soğutma fabrikasına da sıçradı. Söndürme çalışmaları devam ederken, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal ve Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş yangın yerine gelerek incelemelerde bulundu ve söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

Yanan fabrikanın yanında fabrikası bulunan iş adamı eski Samsun Milletvekili Adem Yıldız, "OSB'de bizim komşumuz yatak fabrikasında yangın çıktı. Cenab-ı Allah böyle yangınları kimsenin başına vermesin. Samsun itfaiyesi canla başla çalışıyor. İnşallah kısa zamanda söndürülür. Can kaybı yok. Sevindirici yanı bu. Allah böyle yangınlar göstermesin" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da yaptığı paylaşımda, "Tekkeköy ilçemizde yer alan Organize Sanayi Bölgemizdeki bir yatak fabrikasında çıkan yangına karşı ekiplerimiz tüm imkanlarıyla müdahale etmektedir. Sayın Valimiz Orhan Tavlı ile birlikte yangının sürdüğü alanda ekiplerimizden bilgileri alıyoruz. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" paylaşımında bulundu.