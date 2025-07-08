Samsun'daki Kocadağ Yaylası tehdit altında: Nefes almak için mücadele ediyoruz!

Gökay BAŞCAN

Samsun Atakum’a 15 kilometre uzaklıkta, 1350 rakımlı, uzun yıllardır taşocaklarıyla tahrip edilen Kocadağ Yaylası bu kez de ‘doğa turizmi’ adı altında hayata geçirilmek istenen bungalov ve sosyal tesis projeleriyle tehdit altında. Değişim Elçileri, Samsun Ekoloji Savunucuları’nın çağrısıyla Samsun Çevre Platformu, Samsun Üniversite Öğrencileri, Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri’nin de katılımıyla proje alanı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Doğaseverlerin yaz-kış ziyaret ettiği, kamp ve etkinlikler için kullandığı bu kamusal alanın özel mülkiyete dönüştürülmesi ve jiletli tellerle çevrilmesi tepkilere neden oldu. Açıklamada söz alan gençler, Kocadağ’ın yalnızca insanlar için bir nefes alma alanı değil; aynı zamanda yaban hayat için önemli bir sığınak olduğunu vurguladı. Proje alanını yerinde görmek isteyen gençler, proje sahibi ve çalışanları tarafından engellendi, basın açıklaması sırasında provoke edilmeye çalışıldı.

Samsun Ekoloji Savunucuları’ndan Kaan Salman ve Nergis Ahmedli, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Sözde ‘doğa turizmi’ adıyla planlanan bu proje, Kocadağ’ın doğal dengesini bozacak, ekolojik bütünlüğünü tehdit edecek. Zaten yıllardır taşocaklarıyla zarar gören Kocadağ, yeni bir projeyi daha kaldıramaz. Dahası, bu proje son olmayacak; bölgenin giderek daha fazla betonlaşmasının önünü açacak.”

"ŞEFFAFLIK YOK"

Gençler, alanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hangi gerekçeyle ihaleye açıldığını ve sürecin neden kamuoyu ile şeffaf paylaşılmadığını sorguladı. Ayrıca, orman yangınlarıyla mücadele gerekçesiyle halkın ormana girmesinin yasaklandığı bir dönemde, şirketlere tanınan ayrıcalıkları da sert bir dille eleştirdi.

"BURAYI SEVİYORUZ"

Basın açıklaması ise şu sözlerle son buldu: "Biz Samsun’un gençleri ve bu toprakların sahipleri olarak, dağ çileği topladığımız, kuş sesleriyle dolu, gürültüden uzak bu alanı seviyoruz. Bu yaylanın, birkaç patronun çıkarı uğruna talan edilmesine izin vermeyeceğiz. Kocadağ yalnızca bugünün değil, yarının da meselesidir. Yaylamızda beton değil, çiçek açsın istiyoruz. Nefes almak için mücadele ediyoruz."

Basın açıklamasının ardından “Havama, suyuma, Kocadağ’a dokunma!”, “Kocadağ bizimdir, bizim kalacak!”, “Kocadağ ranta kurban gitmesin!” sloganları atıldı.

Kocadağ’ın doğal haliyle korunması için bir kampanya başlatan Samsunlu gençler, change.org/KocadagimaDokunma adresinde imza topluyor.