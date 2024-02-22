Samsun'daki narkotik operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 35 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları aramalarda 528 adet sentetik ecza, 226 gram skunk, 180,24 gram esrar, 83,8 gram sentetik uyuşturucu, 3 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, bir adet esrarlı sigara ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 72 bin 700 lira para ele geçirdi.

Aralarında "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ile birlikte 35 kişi gözaltına alındı.

Bir kişiye ise ehliyetsiz ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 59 bin 196 lira trafik cezası kesildi.