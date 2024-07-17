Samsun'daki trafik kazasında sürücü ile 2 yaya yaralandı
Savrulan hafif ticari aracın yayalara çarptığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Ömer T'nin kullandığı hafif ticari araç ile Mehmet M. (43) idaresindeki kamyonet, 19 Mayıs Mahallesi Suoğlu Caddesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savurulan hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Seydi Mertcan B. (28) ile Ömer Faruk A'ya (30) çarptı.
Sürücü Ömer T, yayalar Seydi Mertcan B. ile Ömer Faruk A. yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Seydi Mertcan B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından savrulan hafif ticari aracın yayalara çarptığı anlar yer aldı.