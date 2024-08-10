Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin evi ve iş yerinde yaptıkları aramada, 847 sentetik ecza hapı, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği ve 14 kaçak telefon ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.