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Samsun - Demir pano öğrencilerin üzerine düştü; 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 12.06.2025 16:50
  • Giriş: 12.06.2025 16:50
  • Güncelleme: 12.06.2025 16:50
Kaynak: DHA
Samsun - Demir pano öğrencilerin üzerine düştü; 5 yaralı

SAMSUN’un Atakum ilçesindeki etkinlikte demir pano sahnedeki öğrencilerin üzerine düştü. Kazada, 5 öğrenci hafif yaralandı.

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Çobanlı İskelesi’nde meydana geldi. Atakum Bilim Fuarı etkinliğinde, sahne arkasındaki demir pano, sahnedeki öğrencilerin üzerine düştü. Fahrettin Ulusoy İlkokulu öğrencilerinden Z.N. (10), E.Ö. (10), E.R. (10), A.E.Ö. (10) ve N.T. (10) hafif yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)

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