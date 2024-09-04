Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri: "Cankurtaran’ı savunacağız, Reşit Kibar’ın hesabını soracağız"

Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, Süleymaniye Geçidi’nde bir araya gelerek Hopa Cankurtaran’da yaşanan silahlı saldırıyı protesto etti.

Emek ve Demokrasi Güçleri adına konuşan Halkevleri Samsun Şube Başkanı Cumali Boran, şunları söyledi:

“Ormanlarımızı, vadilerimizi, derelerimizi, topraklarımızı, maden şirketlerine, yağmacılara, talancılara ve AKP'ye teslim etmeyecek sermayenin saldırısına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadelede, katledilen bütün arkadaşlarımızın bütün çevre savunucularının hesabını hem AKP'den hem de şirketlerinden soracağız. Dün sabah saatlerinde Artvin Hopa ilçesi Cankurtaran Mevkiinde' EFOR maden Şirketi’nin ormanlara yönelik saldırısı ve ağaç kesim işlemlerine başlamasını engellemeye çalışan, ormanına, ağacına, deresine suyuna sahip çıkan 3 arkadaşımız Efor maden şirketinin ağaç kesimini ihale ettiği bir başka şirketin görevlisinin silahlı saldırısına uğramış, saldırıda Reşit Kibar hayatını kaybederken iki arkadaşımız da yaralanmıştır. Kibar’ın katili Ustabaş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ancak silahın sahibi ve saldırı sırasında orada bulunan Fikret Merttürk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"DOĞAMIZI KATLETTİLER, CANLARIMIZI DA ALMAKTALAR"

Tüm bu yaşananlar iktidarın ve sermayenin kar hırsının bir sonucudur. Bu kar hırsıyla yıllardır ormanlarımıza derelerimize, vadilerimize saldıran sermaye, doğamızı katlettiği gibi canlarımızı da almaktadır. AKP iktidarının talan ve yağma politikalarının bir sonucu olarak yaşam alanlarımızı yok etmek isteyen sermaye doğayı ve yaşamı savunan köylüleri gözaltılar, tutuklamalar ve tehditlerle yıldıramadığını anlayınca doğrudan hedef gözeterek silahlı saldırılarla mücadelemizi geriletme derdindedir. Biz bu saldırıların, nereden kaynaklandığını, hangi amaçla gerçekleştiğini ve kimlerin çıkarlarını güvence altına aldığını çok iyi biliyoruz. Artvin'de Cerattepe’nin kalbini söken, İşkencedere vadisini talana açan, Akbelen'i yağmalayan HES’lerle, JES’lerle, derelerimizi kurutan, maden faaliyetleri ile sularımızı zehirleyip, yaşam alanlarımızla beraber yaşam hakkımızı da elimizden alan çetelerin ve yağmacıların karlarına kar katması için bu saldırıların önünü iktidar tarafından açılmaktadır. Hem yaşam alanlarımızı kar uğruna talan edip hem de yaşam savunucularının üzerine ateş açarak katleden çeteler bilsin ki; bu memleketin hiçbir yerinde eksilmeyecek, dünden daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde karşınızda duracağız. Güvendiğiniz siyasi iktidar, onun işbirlikçileri, iş makinalarınız, silahlarınız coplarınız ve kalkanlarınızla yaşam alanlarımızdan defolup gideceksiniz.”