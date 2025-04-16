Samsun - Eş katilinin yeğeni otomobille getirip götürdüğü iddiasıyla adliyede

Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akpınar'ı tabancayla vurarak öldüren Emrah Akpınar'ı otomobille getirip götürdüğü değerlendiren yeğeni Ali Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali Ö.'nün ifadesinde dayısının kendisini evden alıp olay yerine götürdüğünü, olay sırasında silah sesi duymadığını, daha sonra ise Emrah Akpınar'ın kendisini Nakliyeciler Sitesi'ne bıraktırdığını söylediği öğrenildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)