Samsun için gök gürültülü sağanak uyarısı

Samsun'un doğusu için sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Samsun'un doğusundaki Çarşamba, Tekkeköy, Terme, Salıpazarı, Ayvacık, Asarcık ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.