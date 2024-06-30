Samsun için uyarı: Denizde 'çeken akıntı' olabilir

Meteoroloji ve Sahil Güvenlik verilerine göre, Samsun'daki sahillerin tamamında dalga yüksekliğinin 2 metreye ulaşmasının bekleniyor. Samsun Valiliği, "Bugün dalga yüksekliğinin 2 metreyi bulabileceği, bu durumun çeken akıntıyı artırıcı yönde etki yapacağı beklendiğinden, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle duyurulur" açıklamasını yaptı.

Güncel 30.06.2024 13:15 Giriş: 30.06.2024 13:15

Güncelleme: 30.06.2024 13:19 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA