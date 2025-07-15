Samsun Ladik’te 3.8 büyüklüğünde deprem

Samsun’un Ladik ilçesinde sabah saatlerinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 06:08’de merkez üssü Ladik olan sarsıntı, yerin 10.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Samsun’un Ladik ilçesinde sabah saat 06:08’de 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin derinliği 5.8 kilometre olarak kaydedildi.

Sarsıntı Samsun merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.