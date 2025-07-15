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Samsun Ladik’te 3.8 büyüklüğünde deprem

Samsun’un Ladik ilçesinde sabah saat 06:08’de meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Yerin 5.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntıda, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Güncel
  • 15.07.2025 06:24
  • Giriş: 15.07.2025 06:24
  • Güncelleme: 15.07.2025 07:02
Kaynak: İHA
Samsun Ladik’te 3.8 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Samsun’un Ladik ilçesinde sabah saatlerinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 06:08’de merkez üssü Ladik olan sarsıntı, yerin 10.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Samsun’un Ladik ilçesinde sabah saat 06:08’de 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin derinliği 5.8 kilometre olarak kaydedildi.

Sarsıntı Samsun merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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