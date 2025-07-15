Samsun Ladik’te 3.8 büyüklüğünde deprem
Samsun’un Ladik ilçesinde sabah saat 06:08’de meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Yerin 5.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntıda, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: İHA
Samsun’un Ladik ilçesinde sabah saatlerinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 06:08’de merkez üssü Ladik olan sarsıntı, yerin 10.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Samsun’un Ladik ilçesinde sabah saat 06:08’de 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Depremin derinliği 5.8 kilometre olarak kaydedildi.
Sarsıntı Samsun merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi.
İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 15, 2025
CAKIRGUMUS-LADIK (SAMSUN) https://t.co/wLVkNstSY2
15.07.2025, 06:08:54 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.8 km#Kandilli