Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne 'rüşvet' operasyonu: 18 gözaltı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesine yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 8’i adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan bazı doktorlar ile medikal firma çalışanlarını kapsadığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturmada, bazı doktorların medikal firmalar aracılığıyla veya doğrudan hastalardan rüşvet aldığı iddia edildi.

12 Mayıs’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında İ.K., Ü.B., M.G.Ö. ve H.S.C. isimli doktorların da bulunduğu 18 kişi “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında rüşvet verdiği öne sürülen 10 hasta yakını, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltındaki şüphelilerden 3’ü profesör ve 1’i doçent olmak üzere 4 doktor ile 4 medikal firma çalışanı ve sahibinin bugün adliyeye sevk edildiği bildirildi.