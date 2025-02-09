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Samsun-Ordu kara yolu kaza yapan tır nedeniyle 1,5 saat ulaşıma kapandı

Samsun'da tırın kaza yapması sonucu Samsun-Ordu kara yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Yurt
  • 09.02.2025 20:44
  • Giriş: 09.02.2025 20:44
  • Güncelleme: 09.02.2025 20:45
Kaynak: AA
Samsun-Ordu kara yolu kaza yapan tır nedeniyle 1,5 saat ulaşıma kapandı
FOTOĞRAF: AA

Samsun'da tırın kaza yapması sonucu Samsun-Ordu kara yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 66 KC 655 plakalı tır, Samsun-Ordu kara yolu Canik ilçesi Çevre Yolu Ataköy kavşağı yakınlarında refüje çarparak yolun büyük bir kısmını kapattı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle Samsun-Ordu kara yolunda araç kuyruğu oluştu.

Yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kalan yol, tırın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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