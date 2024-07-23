Samsun-Ordu kara yolu tır kazası nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı
Kaynak: AA
Samsun'un Terme ilçesinde, tırların karıştığı hasarlı kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Samsun-Ordu kara yolu yeniden açıldı.
Samsun-Ordu kara yolunun 76. kilometresi Terme ilçesi Sakarlı mevkiinde, Trabzon'dan Samsun yönüne giden ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 19 ADU 446, 53 AZ 266 ve yabancı plakalı tır arka arkaya çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Hasarlı kaza yüzünden trafiğe kapanan yoldaki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından yeniden sağlandı.