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Samsun-Ordu kara yolunda 5 araç birbirine girdi

Ajans Haberleri
  • 25.07.2024 17:36
  • Giriş: 25.07.2024 17:36
  • Güncelleme: 25.07.2024 17:37
Kaynak: İHA
Samsun-Ordu kara yolunda 5 araç birbirine girdi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, F.Ş. yönetimindeki araç, M.Y.’nin kullandığı otomobil, B.L.P. idaresindeki otomobil, E.Y. idaresindeki yabancı plakalı otomobil ve L.T. yönetimindeki tır kazaya karıştı.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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