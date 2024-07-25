Samsun-Ordu kara yolunda 5 araç birbirine girdi
Kaynak: İHA
Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaza, Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, F.Ş. yönetimindeki araç, M.Y.’nin kullandığı otomobil, B.L.P. idaresindeki otomobil, E.Y. idaresindeki yabancı plakalı otomobil ve L.T. yönetimindeki tır kazaya karıştı.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.