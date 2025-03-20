Samsun, Ordu ve Giresun için kuvvetli kar yağışı uyarısı

ANKARA (AA) - Samsun, Ordu ve Giresun için yarın kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Samsun, Ordu ve Giresun'da beklenen yağışların, iç kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.