Samsun Şehir Hastanesi tramvay hattı yapımının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmesi kararı Resmi Gazete'de

Samsun Kılıçdede, Şehir Hastanesi ve kamu kampüsü tramvay hattı yapımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmesi Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Şehir İçi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve bunlarla İlgili tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca üstlenilmesi, devralınması ve tamamlanmasını müteakip devri ile İlgili şartların belirlenmesine ilişkin kararda değişiklik yapılması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan karara göre, Samsun Kılıçdede- Şehir Hastanesi ve kamu- kampüs tramvay hattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak.