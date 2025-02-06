Samsun, Sinop ve Kastamonu'da kar yağışı etkili olacak

Samsun, Sinop ve Kastamonu'da kuzeyinde beklenen kuvvetli yağışların, etkisini arttırarak kıyı kesimlerde sağanak ve karla karışık sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Samsun, Sinop ve Kastamonu'nun kuzeyinde beklenen kuvvetli yağışların, sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak kıyı kesimlerde sağanak ve karla karışık sağanak, 300 metre ve üzeri rakımlı yerlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.