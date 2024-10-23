Samsun SOL Parti: Yenidoğan çetesi özelleştirmenin eseri!

Samsun'da, bebeklere yanlış tedavi uygulayarak ölümlerine neden olan ve SGK'den haksız kazanç elde eden "yenidoğan çetesi" skandalına tepkiler sürüyor. Samsun Sol Parti, skandala karşı tepkisini dün İlkadım ilçesinde düzenlediği eylemle gösterdi.

Eylemde, "Yenidoğan çetesi özelleştirmenin eseri", "Özel hastaneler kamulaştırılsın", "Herkese parasız sağlık" yazılı pankartlar açılırken, "Sağlıkta ticaret ölüm demektir" sloganları atıldı. Basın açıklaması Samsun Sol Parti Sözcüsü Şafak Yeşiltepe tarafından okundu.

Basın açıklamasında, AKP'nin 2003 yılında başlattığı Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın bir kez daha çöktüğünü belirterek, "Sağlıkta piyasalaşma bu kez de yenidoğan yoğun bakım servislerinde felakete yol açtı. Yenidoğan çetesi buzdağının görünün en vahşi yüzüdür. Bu durum bir grup kötü insanın bir araya gelmesiyle sınırlı değil, AKP'nin sağlık politikalarının sonucudur" dedi.

Açıklamada, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (ŞGK) özel sağlık sektöründen hizmet almaya başladığını ve bu durumun vatandaşları özel hastanelerin kâr hırsına teslim ettiğini söyledi. "Hastaneleri ticarethane, hastaları müşteri, çalışanları köle olarak gören bu sistem değişmelidir" şeklinde konuşan Yeşiltepe, yoğun bakım ve acil sağlık hizmetlerinin kamu hizmeti niteliğini yitirmemesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun da eleştirildiği açıklamada, "Yenidoğan çetesi, Sağlık Bakanı'nın İstanbul il sağlık müdürü olduğu dönemde faaliyetini sürdürmüştür. Bu skandalın tüm failleri yargı önünde hesap vermelidir” dendi.

Açıklamada ayrıca, özel hastanelerin kamulaştırılması ve SGK'nin özel sektörden yoğun bakım hizmeti alımına son verilmesi gerektiğini belirtti. "Herkes için doğuştan kazanılmış bir hak olan sağlık hizmeti eşit, ücretsiz ve kolay ulaşılabilir olmalıdır" diyen Yeşiltepe, kamu kaynaklarının özel hastanelere aktarılmasına son verilerek kamusal sağlık hizmeti veren kurumların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.