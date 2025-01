Samsun Tabip Odası Başkanı Aydoğdu: "Adil, şeffaf ve toplumcu bir sağlık sistemini savunuyoruz"

Samsun Tabip Odası tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne tepki gösterildi. Basın açıklamasına sağlık sendikları da destek verdi.

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Sema Aydoğdu, açıklamasında şunları söyledi:

"Haklıyız kararlıyız, yarattığınız sorunlar çözülene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bizler, emek ve meslek örgütlerimizin çağrısıyla, sağlık sisteminde yaşanan çöküşü protesto etmek, sesimizi hep birlikte yükseltmek, taleplerimizi haykırmak adına bugün ülkenin her bir köşesinde, meydanlarda bir araya gelmiş hekim, diş hekimi, hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni, paramedik, teknisyen; yani sağlık emekçileriyiz. Her gün yüzbinlerce kişiyi sağlığına kavuşturmak, hastalanmalarını önlemek için çalışırken; şiddet, mobbing, performans dayatması, güvencesiz gelir, liyakatsiz yöneticiler, sağlıkta çeteleşme gibi saymakla bitmeyecek sorunlarla boğuşuyoruz. Tüm bu sorunların çözümü için görev alması gereken kamu otoritesini ise yanımızda değil her seferinde karşımızda buluyoruz.

Sağlık Bakanlığı, toplumun ve sağlık emekçilerinin sorunlarına çözüm üretmek için bizlerin görüş ve önerilerini dikkate almak yerine; yeni yönetmeliklerle, otoriter emek rejimini tam anlamıyla yerleşik hale getirerek bizleri yok saymaya, itirazlarımızı sindirmeye, iş bırakma eylemlerimizin etkisini görünmez kılmaya çalışıyor. Bakanlığın bu olumsuz tavrına karşı bugün tüm sağlık kurumlarında üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakıyoruz! Ayrıca birinci basamakta çalışan hekimlerin, ebelerin, hemşirelerin ve tüm sağlık emekçilerin uzun süredir sürdürdüğü mücadeleyi de selamlıyor, iş bırakma eylemlerini tüm sağlık emek gücü olarak sahiplendiğimizi ifade ediyoruz.

Sesimizi duyan var mı? Sağlık Bakanlığı’na sesleniyoruz, halkın sağlığını korumak ve geliştirmek istiyor musunuz? Hekimlerin, ebe, hemşire ve sağlık emekçilerinin sorunlarını çözmek istiyor musunuz? Bu çığlık tüm basamaklarda sağlık hizmeti üreten yüzbinlerce hastayı sağlığına kavuşturmak ve hasta olmalarını engellemek için çalışan sağlık emekçilerinin sesidir. Bunu duymak zorundasınız! Uzun yıllardır, çalışma şartlarımızın saydığımız gerekçelerle bilinçli ve programlı olarak kötüleştirilmesi meslek onurumuzu, toplum sağlığını ve hepimizin geleceğini tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Tüm uyarılarımıza rağmen sözlerimiz görmezden gelinmeye devam edilmektedir. Gerçekçi yasal düzenlemeler çıkarılmalı, etkili şikâyet ve ceza mekanizmaları geliştirilerek işler hale getirilmelidir. Bizler bu eylemlerle meslek onurumuza sahip çıkarken sağlıkta çeteleşmeye imkân vermeyecek, adil, şeffaf, toplumcu bir sağlık sistemini ve halkımızın sağlık hakkını savunuyoruz."

ALTUN: SAĞLIK ÖRGÜTLERİNİN GÖRÜŞLERİ ALINMALI

Genel Sağlık-İş Samsun Şube Başkanı Erhan Altun, "Bir Kasım'da yürürlüğe konan aile hekimliği, sözleşme ve ödemeyi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair taleplerimizi iletmek için üçüncü kez iş bırakma eylemlerimizi sürdürüyoruz. Sağlık hizmetlerinden tasarruf olmaz düşüncesiyle taleplerimizi bir kez daha haykırmak için alanlardayız. Kamuoyuna bir kez daha seslenerek diyoruz ki öncelikle sağlık sisteminde yapılacak mevzuat değişiklikleri, sağlık emek ve meslek örgütlerinin görüşleri alınarak ortak akıllı hazırlanmalıdır. Toplum sağlığını önceleyen sağlık hizmetlerinde emek verenlerin hak kayıplarını önleyen değişiklikler olmalıdır. İnsanca yaşayabileceğimiz ve çalışabileceğimiz sağlık sistemi oluşturulmalıdır" ifadelerinde bulundu.

KAYABAŞ: HALKIMIZI TEHLİKEYE KARŞI UYARMAYI BİR GÖREV BİLİYORUZ

Hekim-Birliği Sendikası Samsun Şube Başkanı Dr. Abdulcelil Kayabaş, "Sağlıkta dönüşüm sisteminin yarattığı sorunlar ve bu sorunların içerisinde ortaya çıkan vahim tablo nedeniyle hekimler ve sağlık çalışanları olarak halkımızı tehlikeye karşı uyarmayı bir görev biliyoruz. Sağlıkta dönüşüm sistemi performansa dayanan bir sistemdir. Peki nedir bu performans denilen şey? Performans bilim zamanda bakılması gereken pasta sayısını puan için artırmak demektir. Performans hastanın insan değil puan olarak görülmesi demektir. Performans hastayı dinleyememek anlayamamaktır. Performans milyonlarca liralık gereksiz sertlik demektir. Performans şiddet demektir, ölüm demektir. Performans malpraktis demektir. Mahkeme kapılarında sürünmek demektir. Performans, tükenmişlik sendromu demektir. Performans yeni doğan çeteleri demektir. Vicdansızlık demektir" diye konuştu.

AYDIN: LİYAKATSİZ İDARECİ GÖREVLENDİRMESİNDEN ARTIK YORULDUK

Hürriyetçi Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Nermin Aydın, "Bildiğiniz üzere aile hekimliği mücadelemiz halen devam etmekte. Yaşanan bu sorunlar ikinci üçüncü basamakları da yakın zamanda hissedilecektir. Çözümlenmesi gereken birçok sorun varken üzerine eklenerek devam etmektedir. Liyakatsiz idareci görevlendirmesinden artık yorulduk. Mevzuat bilmeyen, dilekçe yazmayı dilekçe kanunu bilmeyen idareci mi olur? Halen daha evrak kayıt için verilen dilekçeler için paraf istiyorsunuz. Sağlık çalış kendi içinizde açık aşağı en yukarı çık aşağı bitirdiniz, oyuncak ettiniz. Bakanlıkta bizim adımıza karar verenler var ya, sağlık çalışanının giydiği formanın fiyatını dahi bilmiyor arkadaşlar" şeklinde konuştu.

DİLAVER: BAHANE DEĞİL ARTIK ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ

Kamu Diş Hekimleri Derneği Genel Başkanı Dr. Necat Dilaver, "İlgililere buradan bir kere daha sesleniyoruz. Meğerse cetveli diş hekimine bırakılmalı, vardiya, mesai kaydırma gibi hukuksuz uygulamalardan vazgeçilmeli. Diş hekimlerinin teşvik ödemelerinin bu enflasyon alanında sürekli düşmesi değil artması sağlanmalı. Özel hizmet tazminatları tüm sağlık çalışanlarının artırılmalı, açlıkla yoksulluk arasında gidip gelen emekli diş hekimi, tıp hekimi ve sağlık emekliliklerin maaşları artırılmalı. Kamuya daha fazla diş hekimi, adil sağlığı teknikleri ataması, yeni diş hekimiyle yeni diş ünit alımlarıyla yapılmalı. Bahane değil artık çözüm üretilmeli, hep beraber bir arada diyoruz, saygılar sunuyoruz" dedi.