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Samsun'un 6 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

Güncel
  • 18.02.2025 23:30
  • Giriş: 18.02.2025 23:30
  • Güncelleme: 18.02.2025 23:32
Kaynak: AA
Samsun'un 6 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
AA

Samsun'un 6 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde eğitime 19 Şubat Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.

Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

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