Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime bugün ara verildi

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Bafra, Canik ve Ladik ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

Ayrıca, Ayvacık, Havza, İlkadım, Salıpazarı, Tekkeköy, Yakakent ve Vezirköprü ilçelerinde taşımalı eğitim ile bazı okullarda eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Tatil olan okulların tam listesine "https://samsun.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.