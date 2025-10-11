Giriş / Abone Ol
Samsun'un bazı mahallelerinde şap karantinası başlatıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde şap hastalığı nedeniyle bazı mahalleler karantina altına alındı.

Güncel
  • 11.10.2025 23:28
  • Giriş: 11.10.2025 23:28
  • Güncelleme: 11.10.2025 23:29
Kaynak: AA
AA

Samsun'un Alaçam ilçesinde şap hastalığı nedeniyle bazı mahalleler karantina altına alındı..

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tefekli Mahallesi'nde şap hastalığı tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, bu nedenle Kızlan ve yukarısındaki mahalleler haricinde kalan alt bölgenin tamamının karantina altına alındığı belirtildi.

