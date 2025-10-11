Samsun'un bazı mahallelerinde şap karantinası başlatıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde şap hastalığı nedeniyle bazı mahalleler karantina altına alındı..

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tefekli Mahallesi'nde şap hastalığı tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, bu nedenle Kızlan ve yukarısındaki mahalleler haricinde kalan alt bölgenin tamamının karantina altına alındığı belirtildi.