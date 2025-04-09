Samsun'un ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam, Salıpazarı ve Ladik ilçelerinde sis ve kar yağışı etkili oluyor.

Samsun'un Salıpazarı ve Alaçam ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağdı, daha düşük rakımlı yerlerde yağmur ve sis etkili oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde sise bağlı olarak yollarda görüş mesafesi düştü.

Ladik ilçesinde 17, 18 ve 19'uncu yüzyılda yapılan ahşap ambarlar ile yapıları korumak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla oluşturulan Ambarköy Açık Hava Müzesi, beyaz örtüyle kaplandı.

Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin yaşatıldığı Ambarköy'de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

İlçede aralıklarla devam eden kar yağışıyla beraber Ambarköy Açık Hava Müzesi'nde güzel görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan belediye ekipleri, karın yoğun olduğu mahallelerde ulaşımın aksamaması için çalışma sürdürüyor.