Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

İbrahim CANBULAT/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un merkeze bağlı Kocadağ mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 10 santimi bulan kar kalınlığı bölgede etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Samsun 10’uncu Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, il genelinde hava sıcaklıkları belirgin şekilde düşerken, yağışlı ve sert hava koşullarının etkili olacağı ifade edildi. Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışlı olacağı belirtildi. Meteoroloji tahminlerine göre bölgede hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece düşecek. Özellikle Ladik, Asarcık, Havza, Kavak ve Vezirköprü gibi yüksek rakımlı ilçelerde soğuk hava kar yağışı ile birlikte etkili olacak.

Samsun'un merkeze bağlı 1350 rakımlı Kocadağ mevkisinde de sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Yağan kar yağışı bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. (DHA)

FOTOĞRAFLI