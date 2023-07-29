Samsun Valiliği’nden orman yangınlarına karşı uyarı

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Ormanlarımızda kesinlikle ateşli piknik yapılmamasını, anız ve bahçe artıklarının yakılmamasını önemle istirham ediyorum” dedi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, muhtemel orman yangınlarına karşı uyarılarda bulundu. Samsun’da özellikle yüksek risk taşıyan bölgeler başta olmak üzere tüm bölgelerde gerekli tedbirlerin kurumların iş birliğinde alındığına ve teyakkuz halinin en üst seviyeye çıkartıldığına dikkat çeken Dağlı, Türkiye ve vatandaşlar için paha biçilmez öneme haiz olan ormanları yangına karşı korumak amacıyla Samsun sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişlerin 1 Temmuz-31 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklandığını hatırlattı.

Vali Dağlı, “Ormanlarımızda kasıtlı-kasıtsız meydana gelen yangınlar ekonomik yönden kayıplara sebep olmasının yanında ekolojik denge üzerinde de olumsuz etkiler meydana getiriyor ve bu da canımızı çok acıtıyor. Bu nedenle orman yangınlarına karışı tüm kolluk birimlerimiz de düzenli bir şekilde devriye ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Yine kırsal mahalle muhtarlarımız da kendi bölgelerinde bu konuyla ilgili gerekli uyarı ve kontrollerini yapıyorlar. Bununla birlikte bu konuda vatandaşlarımıza da büyük sorumluluklar düşüyor. Vatandaşlarımızdan belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarımızda kesinlikle ateşli piknik yapılmamasını, anız ve bahçe artıklarının yakılmamasını önemle istirham ediyorum” diye konuştu.