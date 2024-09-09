Samsun ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı

Samsun, Amasya, Sinop, Kastamonu, Tokat, Çorum ve Çankırı'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

Samsun'da İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar'ın anıta çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra İlköğretim Haftası kapsamında Atatürk Ortaokulu'nda Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın katılımıyla program düzenlendi.

Halk oyunu gösterisini izleyen Vali Tavlı, öğrenci, öğretmen ve velilerle sohbet etti.

Çorum

Çorum'da, 2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Amasya

Amasya'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirilen törene, Vali Yılmaz Doruk, protokol üyeleri ve diğer ilgililer katıldı.

Amasya'da 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 56 bin 40 öğrenci eğitim görecek.

Sinop

Sinop'ta yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mustafa Özarslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci’nin konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu, okul şarkıları seslendirdi.

Kastamonu

Kastamonu'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Tokat

Tokat'ta İlköğretim Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'na bulunan Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır'ın çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Çankırı

Çankırı'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası dolayısıyla Şehit Hilmi Bıyıklı İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Okulun son sınıf öğrencileri tarafından 1. sınıf öğrencilerine "hoş geldiniz" çiçeği takdim edilmesinin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi, şiirler okundu.